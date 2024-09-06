Trump'tan Yahudi bağışçılara, "Harris başkan olursa terk edileceksiniz"

ABD eski başkanı Donald Trump, tartışma yaratacak açıklamalarına bir yenisini ekledi.



Trump son olarak, Las Vegas'taki zirve konuşmasında Cumhuriyetçi aday Kamala Harris'in olası başkanlığını İsrail için felaket olarak nitelendirdi. Yahudi bağışçılara, Harris'in seçilmesi halinde "terk edileceklerini" söyledi.

"HAMAS YANLISI 'HAYDUTLARI' TUTUKLAYACAĞIM"



Las Vegas'taki Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyetçi başkan adayı ayrıca, Gazze gibi “terörün istila ettiği” bölgelerden mülteci alımını yasaklayacağını belirtti.

Gazze'ye destek eylemleri yapan üniversite öğrencilerini "vandallıkla" suçlayarak “Hamas yanlısı haydutlar” olarak nitelendirdi ve onları tutuklayacağını söyledi.

Trump, ikinci dönem için birkaç somut Ortadoğu politikası önerisi sunarken, Harris'in olası başkanlığını İsrail için felaket olarak tanımladı.



“Eğer başkan olursa terk edileceksiniz. Bence bunu halkınıza açıklamalısınız. O başkan olursa bir İsrail'iniz olmayacak” diyen Trump, bu iddiasına kanıt sunmadı.

BENZER SAYIDA MÜLTECİ KABUL EDİLMİŞTİ



Hem Trump hem de Joe Biden döneminde benzer sayıda Filistinli ABD'ye mülteci olarak kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2017-2020 mali yılı arasında ABD 114 Filistinli mülteciyi kabul ederken, 2021 mali yılından bu yılın 31 Temmuz'una kadar 124 Filistinli mülteci kabul etti.

"ANTİSEMİTİK PROPAGANDAYA SON VERMELİLER"



Trump ayrıca Beyaz Saray'a seçilmesi halinde ABD üniversitelerinin “antisemitik propaganda” olarak nitelendirdiği durum nedeniyle akreditasyonlarını ve federal desteklerini kaybedeceklerini söyledi.



"HAKSIZ YERE ETİKETLENİYORUZ"

Bahar aylarında üniversite kampüslerini sarsan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısına karşı çıkmış ve kurumların İsrail'i destekleyen şirketlerle iş yapmayı durdurmasını talep etmişti.



Cumhuriyetçiler, protestoların bazı Demokratların "kaosu destekleyen antisemitler" olduğunu gösterdiğini savundu.

Protestocu gruplar ise İsrail'in politikalarına yönelik eleştirilerinin yetkililer tarafından haksız yere antisemitik olarak etiketlendiğini söylüyor.

İSRAİL'E SİLAH GÖNDERME TARTIŞMASI

Demokratların başkan adayı Harris, mevcut Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği güçlü desteğe sıkı sıkıya bağlı kalırken, Demokrat Parti içindeki bazı kişilerin, Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı ağır kayıplar nedeniyle Washington'ın İsrail'e silah göndermeyi yeniden düşünmesi gerektiği yönündeki çağrılarını reddetti.

Ancak Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, oradaki durumu "yıkıcı" olarak niteledi.

40 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Gazze'deki sağlık yetkililerine göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.



Gazze'ye yönelik saldırılar, 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının yerinden edilmesine, açlık krizine ve İsrail'in reddettiği soykırım iddialarının dünya mahkemesinde gündeme gelmesine yol açtı.