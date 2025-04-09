Trump'tan yakışıksız açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri için düzenlenen bir bağış toplama galasında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında dünya liderleriyle dalga geçen Trump, bazı ülkelerin kendisine yalvardığını ileri sürerek, "Bu ülkeler bizi arıyorlar, k.çımı öpüyorlar" dedi.

Ülkelerin anlaşma yapmaya çalıştığını söyleyen Trump, taklit yaparak şunları söyledi: "Lütfen, lütfen efendim anlaşma yapalım. Her şeyi yaparım efendim."

Ardından Kongre'nin müzakereleri devralması gerektiğini öne süren asi Cumhuriyetçilerle alay etmeye devam etti. Trump, “Size şunu söyleyeyim, benim müzakere ettiğim gibi müzakere etmiyorsunuz” diye konuştu.

Trump'ın yorumları, Beyaz Saray'ın ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergisinin 9 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren yüzde 104'e yükseleceğini teyit etmesinin ardından geldi.



ABD Başkanı ayrıca ilaç sektörüne yönelik büyük gümrük vergilerini de yakında açıklayacağını söyledi.



Trump, şöyle konuştu: "İlaç tarifeleri olacak çünkü ilaçlarımızı kendimiz üretmiyoruz, başka ülkelerde üretiliyorlar. ABD'de aynı paketin fiyatı bazen 10 kat daha fazla olabiliyor. İlaca öyle bir gümrük tarifesi uygulayacağız ki çok yakında bize koşarak gelecekler."