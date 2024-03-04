Trump'tan yeni gaf: Obama ile Biden'ı karıştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, miting sırasında son altı ayda üçüncü kez gaf yaparak ABD Başkanı Joe Biden ile eski başkan Barack Obama'yı karıştırdı.

Trump'tan yeni gaf: Obama ile Biden'ı karıştırdı

Eski Başkanı , Virginia'daki bir mitingde Barack Obama'yı ile karıştırdı. Trump'ın son altı ayda üçüncü kez yaşadığı kafa karışıklığı yaşıyla ilgili soruları tekrar gündeme getirdi.

Son zamanlarda liderleri karıştıran tek isim Trump değil. Başkanlık yarışında rakibi 81 yaşındaki Joe Biden da son zamanlarda Avrupalı liderlerleri karıştırmasıyla sıkça gündeme geliyor.

Trump bu seferki konuşmasında, "Putin'in Obama'ya o kadar az saygısı var ki, nükleer kelimesini ortalıkta dolaştırmaya başlıyor. Yanlış duymadınız. Nükleer. Bugün hiç çekinmeden nükleer silahlardan bahsetmeye başlıyor” dedi.

Trump'ın yedi yıldan fazla bir süre önce görevden ayrılan Obama'ya gönderme yapması üzerine kalabalığın sessizleştiği bildirildi. Bu, Trump'ın son altı ay içinde üçüncü kez gaf yapması oldu.

Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ın konuşmalarını taklit etti

Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ın konuşmalarını taklit etti

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TRUMP'IN KAFA KARIŞIKLIĞI BÜYÜYOR

Eski ABD başkanının diğer gafları arasında Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'i eski Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi ile karıştırmak da yer alıyor.

Adaylık yarışını sürdürmek için Trump'a meydan okuyan ve pek çok yenilgiye uğrayan 52 yaşındaki Haley, kampanya reklamlarında Trump ve Biden'dan Huysuz Yaşlı Adamlar olarak söz ederek kendisini daha genç ve daha sağlıklı bir seçenek olarak göstermeye çalıştı.

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BIDEN UKRAYNE VE GAZZE'Yİ KARIŞTIRDI

Biden da geçtiğimiz haftalarda konuşmasında Ukrayna ve Gazze'yi karıştırmıştı.

Biden yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya uçakla ek gıda ve malzeme sağlayan dostlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.

ABD'nin "muhtemelen bir deniz koridoru da dahil olmak üzere Ukrayna'ya başka yollar açmaya çalışacağını" da sözlerine ekledi.

Daha sonra bir Beyaz Saray yetkilisi Biden'ın Ukrayna'yı değil Gazze'yi kastettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, sağlık kontrolünden geçti

ABD Başkanı Biden, sağlık kontrolünden geçti

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GÖREVE UYGUN BULUNMUŞTU

Biden'ın bu son gafı, yıllık sağlık kontrolünde "göreve uygun" ilan edilmesinden günler sonragerçekleşti.

Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor, Biden'ın "hiçbir muafiyet veya istisna olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğini" söylemişti.

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