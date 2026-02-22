Trump'tan yeni Grönland hamlesi. Hastane gemisi gönderiyor

Trump bu adımını Beyaz Saray'da düzenlenen Cumhuriyetçi valiler yemeği öncesinde duydu. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Trump, “Louisiana'nın harika Valisi Jeff Landry ile birlikte çalışarak, orada hasta olan ve bakıma muhtaç birçok insana bakmak için Grönland'a harika bir hastane gemisi göndereceğiz.” dedi.

Beyaz Saray, Louisiana valisi Landry ve ABD Savaş Bakanlığı geminin Grönland ya da Danimarka tarafından talep edilip edilmediğine dair açıklamada bulunmazken kaç kişinin yardıma muhtaç olduğu ile ilgili sorular da yanıtsız kaldı.

Trump'ın “gemi göndereceğiz” paylaşımı, Danimarka'nın Ortak Arktik Komutanlığı'nın, Grönland sularında, Grönland'ın başkenti Nuuk'un yedi deniz mili açıklarında bulunan bir ABD denizaltısından acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini tahliye ettiğini açıklamasından saatler sonra geldi.

Danimarka Kralı Frederik, geçen hafta bir yıl içinde Grönland'ı ikinci kez ziyaret ederek, Trump'ın adayı satın alma girişimine karşı bölgeyde birlik mesajları vermişti.

Grönland, Danimarka ve ABD; NATO savunma ittifakı içindeki aylarca süren gerilimin ardından durumu çözmek için geçen ay görüşmeler gerçekleştirmişti.

ABD Donanması'nın Mercy ve Comfort adlı iki hastane gemisi bulunuyor, ancak bu gemiler Louisiana'da konuşlandırılmıyor.