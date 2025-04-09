Trump’tan yeni kararname: “Temiz Kömür”

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin gerileyen kömür endüstrisini destekleme amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararlar, kömür madenciliği, kiralama ve ihracat üzerindeki kısıtlamaları gevşetecek.



Trump, kararnameyi kömür madencileriyle birlikte sahneye çıkarak “Güzel, temiz kömür” ifadeleriyle duyurdu.

KAPATILMASI PLANLANAN KÖMÜR SANTRALLERİ AÇIK KALACAK

Yeni düzenlemelerle, kapatılması planlanan bazı kömür santralleri açık kalacak, kamu arazilerinde kömür kiralaması yeniden başlayacak ve Enerji Bakanlığı’na kömür santrallerinin yapay zekâ kaynaklı artan elektrik talebini nasıl karşılayabileceği konusunda çalışma yapması talimatı verilecek.

KÖMÜR SEKTÖRÜ DÜŞÜŞTE

ABD’de kömür sektörü uzun süredir gerileme yaşıyor. 2010’da ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 45’i kömürden sağlanırken, bu oran 2023 itibarıyla yüzde 16’ya düştü. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişi, kömüre olan bağımlılığı büyük ölçüde azalttı.



Yale Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Amerikalıların üçte ikisi 2050 yılına kadar kömür gibi fosil yakıtlardan tamamen temiz enerjiye geçişi destekliyor. Katılımcıların yüzde 74’ü ise karbon dioksitin kirletici olarak düzenlenmesinden yana.



Trump yönetimi, geçen hafta Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nda yaptığı toplu işten çıkarmalarla birlikte, madencilik çalışanlarının güvenliğini izleyen bazı birimleri de kapatmıştı.



Trump’ın kararlarına çevrecilerden sert tepki geldi. Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminin Beyaz Saray İklim Danışmanı Gina McCarthy, “Temiz kömür diye bir şey yok. Trump’ın politikaları Amerikan halkına pahalıya mal oluyor ve kirli bir sektörü desteklemek için vergi mükelleflerinin parası harcanıyor” diyerek kararı hem iklim hem halk sağlığı açısından tehlikeli bulduğunu söyledi.