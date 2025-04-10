Trump’tan yeni kararnameler: Bu kez kendisini eleştirenleri hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Nisan Çarşamba günü iki yeni kararname imzalayarak ilk başkanlık döneminde kendisini eleştiren iki eski hükümet yetkilisini hedef aldı.

Kararnamelerin ilki, aynı zamanda kendisinin eski siber güvenlik şefi olarak görev almış olan Christopher Krebs’e yönelik oldu. Kararnamede, Krebs’in her türlü güvenlik izninin kaldırılacağı belirtildi.



Trump’ın ilk döneminde İç Güvenlik Bakanlığı’nda görev yapmış olan Miles Taylor da ABD Başkanı Trump tarafından benzer şekilde hedef alındı. Taylor, 2019 yılında Trump’ı eleştiren bir kitap kaleme almış, Ekim 2020’de kimliğini kamuoyuna açıklamıştı. Dün imzalanan kararname ile birlikte Taylor’ın hem güvenlik izinlerinin geri alınmasına hem de Adalet Bakanlığı’nın kendisi hakkında soruşturma başlatmasına karar verildi.



TAYLOR’DAN TRUMP’IN “İHANET” SUÇLAMASINA YANIT



Taylor’a dair kararnameyi imzaladığı sırada konuşan Trump, “Bence bu çok önemli bir dava, gerçeği bilmek isterseniz bence o ihanet suçlusu. Ama anlayacağız” ifadelerini kullandı.



Bu sözlere kısa mesajla yanıt veren Taylor ise “Ben bunun olacağını söylemiştim. Muhalefet (etmek) hukuksuz değildir. Kesinlike haince de değildir. Amerika, karanlık bir yola doğru ilerliyor” dedi.



KREBS, SEÇİM HİLESİ İDDİALARINA KARŞI ÇIKMIŞTI



Krebs, 2020 yılında Joe Biden’ın kazandığı başkanlık seçimine dair Trump’ın öne sürdüğü “seçim hilesi” iddialarını sorgulamıştı. Dün imzalanan kararname ile birlikte, Krebs’in Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Kurumu Direktörlüğü de dahil olmak üzere hükümet yetkilisi olarak gösterdiği faaliyetlerin incelenmesine karar verildi.



Trump, dün yaptığı açıklamada, Krebs’in bir “yüz karası” olduğunu iddia ederek “Bu adam hakkında da bilgi edineceğiz çünkü bu adam akıllı bir adam” diye konuştu.



Trump, başkanlık ettiği kurumun 2020’deki seçimin “Amerika tarihinin en güvenli seçimi olduğu” yönündeki açıklamasından beş gün sonra, 17 Kasım 2020’de Krebs’i görevden almıştı.

SENTINELONE ŞİRKETİ DE HEDEFTE





Krebs, hükümetteki görevinden ayrıldıktan sonra Facebook’un eski CSO’su Alex Stamos ile birlikte siber güvenlik danışmanlık şirketi Krebs Stamos Grubu’nu kurmuştu. SentinelOne, Kasım 2023’te danışmanlık şirketini aldı ve Krebs de SentinelOne’ın istihbarat ve kamu politikasından sorumlu baş görevlisi oldu.

Trump’ın son kararnamesi, SentinelOne’daki kişilerin güvenlik izinlerinin de inceleme sürerken kaldırılmasını öngörüyor.

Kararın ardından şirketten yapılan açıklamada, şirketin odak noktasının “sektörde ve dünyada iyilik için bir güç olmak” olmayı sürdüreceğini ve ABD hükümeti, ordusu ve istihbarat örgütleri ile ortaklıklar kurmaya devam edeceklerini belirtti.

