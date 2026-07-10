Trump'tan yeni NATO Zirvesi paylaşımı. "Erdoğan gerçekten büyük bir lider"

ABD Başkanı Donald Trump , NATO Zirvesi 'nin ardından paylaşımda bulundu.

Türkiye ’deki temaslarını "son derece başarılı" olarak nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "O gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye de teşekkür eden Trump, ayrıca Ukrayna ve Suriye liderleri gerçekleştirdiği görüşmelerden görüntüleri de paylaşımına taşıdı.

Zirvedeki toplantı salonunda "muazzam derecede sevgi" olduğunu belirten Trump, videonun sonunda "Amerika geri döndü. Artık her zamankinden daha büyük, daha iyi ve çok daha güçlüyüz." dedi.

BEYAZ SARAY DA PAYLAŞIM YAPTI

Beyaz Saray'ın, sosyal medya hesabında Türkiye'de düzenlenen 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.