Trump'tan yeni "önlem": Göçmen duvarına siyah boya

ABD-Meksika sınırında kaçak göçmenlerin geçisini engellemek için inşa edilen duvar siyaha boyanıyor.



Bu fikir ABD Başkanı Donald Trump'a ait.



Duvarın siyaha boyanmasının amacıysa güneş ışınlarını daha çok çekmesi.



Bu sayede ısınan duvara düzensiz göçmenlerin tırmanmasının zorlaştırılması hedefleniyor.