Trump'tan yeni "önlem": Göçmen duvarına siyah boya
ABD'nin Meksika sınırına metal bariyerlerden inşa ettiği duvar Trump'ın talimatıyla siyaha boyanıyor. Bunun nedeni ise siyahın güneş ışınlarını daha çok çekmesiyle ısınan duvara göçmenlerin tırmanmasını zorlaştıracağı fikri.
ABD-Meksika sınırında kaçak göçmenlerin geçisini engellemek için inşa edilen duvar siyaha boyanıyor.
Bu fikir ABD Başkanı Donald Trump'a ait.
Duvarın siyaha boyanmasının amacıysa güneş ışınlarını daha çok çekmesi.
Bu sayede ısınan duvara düzensiz göçmenlerin tırmanmasının zorlaştırılması hedefleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Meksika
- Abd