Trump'tan yeni paylaşım. Bir kez daha süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump paylaşımlarına devam ediyor. Bugün ardı ardına paylaşım yapan ve İran'a tehditler yağdıran Trump, son paylaşımında bir kez daha süre verdi.



Trump paylaşımında TSİ Çarşamba gece 03.00'ü işaret etti. Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.



Trump'ın önceki paylaşımlarında Salı gününe kadar bir anlaşma yapılabileceğini söylemesinin ardından gelmesi “Bir anlaşma mı olacak?” sorusunu akıllara getirdi.



ÖFKE DOLU MESAJLAR



İran Savaşı'nda Hürmüz krizi ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medya platformu Truth'ta öfke dolu mesajlar paylaşmaya itti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği 10 günlük sürenin dolmak üzere olmasına gönderme yaparak bir mesaj paylaştı. Üslubu çok sert olan Trump, “Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü aynı gün kutlanacak. Bunun gibisi bir daha olmayacak! Lanet olası boğazı açın, sizi deliler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah'a şükürler olsun!