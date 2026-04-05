Trump'tan yeni paylaşım. Bir kez daha süre verdi
05.04.2026 08:41
Son Güncelleme: 06.04.2026 04:08
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı tekrar hedef aldı, hem küfretti hem de "Allah'a şükürler olsun" dedi. Trump son paylaşımında ise İran'a verdiği süreyi uzattığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump paylaşımlarına devam ediyor. Bugün ardı ardına paylaşım yapan ve İran'a tehditler yağdıran Trump, son paylaşımında bir kez daha süre verdi.
Trump paylaşımında TSİ Çarşamba gece 03.00'ü işaret etti. Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
Trump'ın önceki paylaşımlarında Salı gününe kadar bir anlaşma yapılabileceğini söylemesinin ardından gelmesi “Bir anlaşma mı olacak?” sorusunu akıllara getirdi.
ÖFKE DOLU MESAJLAR
İran Savaşı'nda Hürmüz krizi ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medya platformu Truth'ta öfke dolu mesajlar paylaşmaya itti.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği 10 günlük sürenin dolmak üzere olmasına gönderme yaparak bir mesaj paylaştı. Üslubu çok sert olan Trump, “Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü aynı gün kutlanacak. Bunun gibisi bir daha olmayacak! Lanet olası boğazı açın, sizi deliler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah'a şükürler olsun!
Trump'ın hem küfrettiği hem de Allah'a şükür ettiği mesajı
TRUMP: PAZARTESİ ANLAŞMA OLASILIĞI VAR
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği demeçte, Pazartesi günü İran'la anlaşmaya varılma olasılığı için 'iyi bir ihtimal' olduğunu söyledi. Trump, İran'ın 'hızlı' bir anlaşmaya varamaması durumunda 'her şeyi havaya uçurmayı' ve 'petrolü ele geçirmeyi' düşündüğünü söyledi. İranlı müzakerecilere görüşmelere devam etmeleri için af çıkardığını ifade etti. ABD Başkanı, “İran anlaşmaya karşı çekinirse İran petrolünü alacağım." dedi.
Trump ayrıca, “ABD İran'daki protestoculara Kürtler aracılığıyla silah gönderdi ama Kürtlerin bu silahları tuttuklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
GALİBAF: BÖLGEMİZİN TAMAMI YANACAK
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medyadan Trump'a ithafen bir mesaj paylaştı. Galibaf mesajında, “Netanyahu'nun talimatlarını izlemekte ısrar ettiğiniz için bölgemizin tamamı yanacak” ifadelerini kullandı.
ABD 4 HAVA ARACINI KAYBETTİ
İran ve ABD güçlerinin düşürülen Amerikan jetinin pilotunu aramak için verdiği mücadelede ABD bir başka uçağını kaybetti.
İran Devrim Muhafızları, kayıp Amerikalı pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü. İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotların kurtarma operasyonu sırasında birkaç 'uçan cismin' imha edildiğini açıkladı.
Tasnim'e konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü de, düşürülen ABD hava araçlarının 2 C-130 askeri nakliye uçağı ve 2 Blackhawk helikopteri olduğunu söyledi.
Açıklamadan kısa süre sonra İran Devrim Muhafızları, hava araçlarının enkaz görüntülerini basına servis etti. Devrim muhafızları ABD güçlerinin aradığı ve ABD Başkanı Trump'ın "bulduk" dediği pilotu kurtarma operasyonunun da "başarısız" olduğunu iddia etti.
HİZBULLAH'IN HEDEFİ İSRAİL
Lübnan'da Hizbullah bir İsrail savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldığını açıkladı.
İsrail Donanmasına ait bir gemi
İRAN OCAK AYINDAKİ PROTESTOLARA KATILAN 2 KİŞİYİ İDAM ETTİ
İran yargısının haber ajansı Mizan, Ocak ayındaki rejim karşıtı protestolar sırasında bir askeri tesise baskın düzenlemeye ve bir cephaneliğe girmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunan iki kişinin idam edildiğini söyledi
Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Muhammedemin Biglari ve Şahin Vahedparast adındaki protestocular aynı davada idam cezasıyla karşı karşıya kalan dört kişilik bir grubun arasındaydı.
Haber ajansı, İran Yüksek Mahkemesi'nin silah ve askeri teçhizat çalmaya çalışarak "kitlesel katliam yapmaya çalışan isyancılar" suçlamasıyla iki sanığın cezalarını onayladığını da ekledi.
Geçen hafta da İran, aynı davada suçlu bulunan 18 yaşındaki Emirhüseyin Hatami'yi idam etmişti.
Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporda, protestolara katıldıkları için 11 kişinin yakın zamanda idam edilme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
İRAN'DAN KÖRFEZ'E MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR
İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'deki petrokimya tesislerini, İsrail'deki bir rafineriyi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir doğalgaz tesisini hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada ayrıca İran'daki sivil hedeflere yönelik saldırıların tekrarlanması halinde, bölgedeki ABD ekonomik çıkarlarına yönelik saldırılarının yoğunlaştırılacağı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yetkililer petrokimya şirketi Borouge'un fabrikasında, bir füze parçasının düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı. Emirlik olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırları sonucunda hedef alınan bir tesiste yangın çıktığını açıkladı. Yangının yarattığı tahribatla ilgili ise detay verilmedi.
Kuveyt'te de İran insansız hava araçlarının iki enerji ve su arıtma tesisini vurduğu ifade edildi. Saldırının sonucunda 'önemli' maddi hasar meydana geldiği belirtilirken ve iki enerji üretim ünitesinin devre dışı kaldığı açıklandı.
SAVAŞIN ETKİSİ FATURALARI ARTIRDI
Mısır, küresel enerji krizi nedeniyle Nisan ayından itibaren bazı konut ve ticari kullanıcılar için elektrik fiyatlarını artırdığını açıkladı.
KUM'DA SİVİL BİNA VURULDU: 5 ÖLÜ
ABD ile İsrail'in saldırılarında İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece boyu devam etti.
Tahran'da çok sayıda şiddetli patlama meydana gelirken Kum kentinde de bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.
Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.
İRAN FÜZESİ HAYFA'YI VURDU: 4 YARALI, 4 KİŞİ KAYIP
İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füze Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti. Biri ağır 4 kişi yaralandı.
İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi. İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.
İsrail Polis Komiseri Danny Levy ise basına yaptığı açıklamada, füzenin doğrudan isabet ettiği bölgede 4 İsrailliden hala haber alınamadığını, enkaz altında kalmış olabileceklerini açıkladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor.
Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemleri çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin neden başarısız olduğuna ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.