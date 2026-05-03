Trump'tan yeni tehdit. "İran yeterince büyük bedel ödemedi"

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes sürerken, dolaylı müzakereler de devam ediyor. Bir yandan Körfez'e abluka uygulayan ABD diğer yandan Orta Doğu'ya askeri yığınağını da artırıyor.

Ablukaya ilişkin "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diyen ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içeren 14 maddelik yeni teklifin kendisini tatmin etmediğini söylemişti.

Florida'da havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "İran eğer yanlış davranır ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini" söyledi.

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

İran'ın ABD'ye ilettiği yeni teklif hakkında sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, "Planı yakında inceleyeceğini" söyledi, "Ancak İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini zira İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini" de sözlerine ekledi. Anlaşma konseptleri hakkında bilgi verildiğini belirten ABD Başkanı, tam metnin kendisine iletileceğini aktardı.

Donald Trump'a Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekilmesi kararı da soruldu. ABD Başkanı, "Ciddi bir eksiltmeye gidiyoruz. 5 binden çok daha fazlasını çekiyoruz" dedi.

"KORSAN GİBİYİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." demişti.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

İRAN: MAHKUM EDİCİ İTİRAF

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın, "korsan gibiyiz" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı." ifadelerini kullanmıştı.

ABLUKANIN İRAN'A MALİYETİ

Pentagon'un savaşın maliyetine ilişkin tahminlerini paylaşan bir yetkili ise, ablukanın petrol geliri açısından İran'a yaklaşık 4,8 milyar dolara mal olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 30 Nisan'da, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar 42 geminin geri döndürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti. Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.