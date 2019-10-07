ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisini hedef alabileceği mesajı verdi.

ABD'nin DAEŞ'in yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Artık şimdi bölgede, bazıları büyük zenginliğe sahip olan diğerlerinin kendi alanlarını korumalarının vaktidir. ABD büyüktür" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'IN SURİYE KARARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.



Trump da Twitter'dan paylaşımında, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.