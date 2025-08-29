Trump'tan yeni vize hamlesi

Geçerli vize sahibi 55 bin kişinin durumunu mercek altına alan, vize ücretlerine yüzde 135 zam yapan ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi.



Açıklamayı ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaptı.



Buna göre Trump yönetimi, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdi.



Taslağın nihai hale gelmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcıları ülkede en fazla 4 yıl kalabilecek.



Yabancı basın mensuplarının vize süresi de 240 günle sınırlandırılacak.



Açıklamada, "Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi." ifadeleri kullanıldı.



Bu durumun "güvenlik riskleri yarattığı ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğü" de belirtildi.



Söz konusu taslak ilk olarak 2020’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş, ancak eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de geri çekilmişti.