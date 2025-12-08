Trump'tan Zelenski çıkışı: Biraz hayal kırıklığına uğradım

ABD ve Ukrayna arasında savaşı sona erdirme planlarına ilişkin üç gün süren müzakerelerde sonuca ulaşılamadı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "barış planı"na ilişkin tavrına tepki gösterdi.

Kennedy Center Onur Töreni kırmızı halısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Trump "Zelenski barış planımın son halini hala okumadığı için biraz hayal kırıklığına uğradım." dedi.

MİAMİ'DE ÜÇ GÜNLÜK ZİRVE

ABD-Ukrayna hattında savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslar Amerikan heyetinin Ukrayna temsilcileriyle Miami'deki üç günlük müzakerelerinde devam etmişti.

Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami zirvesinden önce Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmüştü.

AVRUPA ZİRVESİ BUGÜN

Avrupalı liderler bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İngiltere'de biraraya gelecek. Görüşmede Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Frederik Merz olacak.