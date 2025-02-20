Trump'tan Zelenski'ye "diktatör" eleştirisi: Avrupa ülkelerinden tepki aldı

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının beşte biri işgalci askerler tarafından işgal edilmiş ve tüm ülke her gün bombardıman altındayken seçimler nasıl organize edilir? Böyle bir ülkenin Devlet Başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık gerektirir." ifadelerini kullandı.



YLE haber ajansına göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklediğini" belirtti.



Stubb ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını ve istediğini elde etmesi halinde bunun sonuçlarını Trump ile görüşmek" gerektiğini kaydetti.



Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenski hakkındaki yorumlarını "tamamen yanlış iddialar" olarak niteleyerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.