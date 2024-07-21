Trump'tan Zelenski'ye güvence: "ABD başkanı olup savaşı bitireceğim"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini söyledi. İki lider arasındaki görüşme, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana gerçekleştirilen ilk görüşme oldu ve Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'ın başkan adaylığını resmen kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.



Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ben bugün erken saatlerde çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. ABD Başkan adaylığım için beni tebrik etti. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen iğrenç suikast girişimini kınadı ve Amerikan halkının bu zamanlarda birlik ruhuyla bir araya gelmesinden bahsetti" açıklamasında bulundu.



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"DÜNYAYA BARIŞ GETİRECEĞİM"



Trump açıklamasının devamında kendisine ulaştığı için Zelenski'ye teşekkür ederek, "ABD'nin bir sonraki başkanı olarak dünyaya barış getireceğim. Çok sayıda cana mal olan ve sayısız masum aileyi harap eden savaşı sonlandıracağım. Her iki taraf da bir araya gelip şiddeti sona erdiren ve refaha giden yolu açan bir anlaşma müzakere edebilecek" ifadelerini kullandı.



KALICI BARIŞ İÇİN YÜZ YÜZE GELECEKLER



Sosyal medya platformy X'te yaptığı paylaşımda görüşmeyi anlatan Zelenski ise, Trump'ı adaylığından dolayı tebrik ettiğini ve "Pensilvanya'daki şok edici suikast girişimini" kınadığını söyledi.



Zelenski, "Başkan Trump ile barışı adil ve gerçek anlamda kalıcı hale getirebilecek adımların neler olabileceğini yüz yüze görüşmek konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.



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TRUMP BARIŞI NASIL SAĞLAYACAK?



Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Trump, Ukrayna savaşını bir günde çözebileceğini defalarca söyledi, ancak barışı nasıl sağlayacağı belirsizliğini koruyor.



Geçtiğimiz hafta Zelenski, Putin de dahil olmak üzere "herkesin Kasım ayını beklediğini" söyledi.



Ayrıca Biden ve Trump'ın "çok farklı" olduğunu ancak ikisinin de demokrasiyi desteklediğini belirten Zelenski, bu yüzden "Sanırım Putin ikisinden de nefret edecek" diye konuştu.