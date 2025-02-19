Trump'tan Zelenski'ye sert eleştiriler: Üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz

Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.



Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu belirten Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini söyledi.



Toplantıda kendisinden önceki Joe Biden yönetimini suçlayan Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna bir açıklama yaptı.



Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, "Bugün duydum ki "biz davet edilmedik" diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü." ifadelerini kullandı.



Savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmayan Trump, zayıf liderlik gösterdikleri için hem Biden'ın hem de Zelenski'nin "hiç başlamaması gereken" bir savaşın kapısını araladığını savundu.



"AVRUPA BARIŞ GÜCÜ'NE VARIM"



Öte yandan Trump bazı Avrupa liderlerinin destekleyip bazılarının çekimser kaldığı barış planının bir parçası olarak Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını ve böyle bir öneriyi desteklediğini açıkladı. Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrine nasıl baktığı sorusuna, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur." diye yanıt verdi.



Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu fikirden bahsettiğini hatırlatan Trump, "Eğer bir barış anlaşması yaparsak, bence Avrupa açısından oraya asker göndermemiz gerekmeyecek çünkü biz çok uzaktayız ama orada asker bulundurmak iyi olur. Buna hiç itirazım olmaz." değerlendirmesini yaptı.



Özellikle Fransa'nın buna istekli olduğunu bildiğini belirten Trump, böyle bir adımın "güzel bir jest" olacağını kaydetti.



"UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİ GAZZE'YE BENZİYOR"



Ukrayna'da halen savaş yasalarının geçerli olduğunu belirten Trump, ülkede uzun zamandır seçim yapılmadığını halkın Zelenski'den pek de memnun olmadığını söyledi.



Trump, "Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya ile ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor. Ukrayna'daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze'ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor." ifadesini kullandı.



Trump, bir soru üzerine, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.