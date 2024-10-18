Trump'tan Zelenski'ye suçlama: "Savaşı o başlattı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yayınlanan bir röportajında, Rusya'nın ülkesini işgalinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi sorumlu tuttu.



İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük çatışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sınıra asker yığması ve ardından 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı bir işgal başlatmasıyla başladı.

DAHA ÖNCE DE ZELENSKİ'Yİ SUÇLADI



Trump, daha önce de savaşın başlaması için emir veren Rus lider Putin yerine saldırıya uğrayan tarafın başındaki Zelenski'yi suçlamıştı.



Eski başkan bu sefer, verdiği röportaj sırasında, "Zelenski gördüğüm en büyük pazarlamacılardan biri. Ne zaman gelse 100 milyar dolar veriyoruz. Tarihte böyle para alan kim var? Hiç olmadı. Ona yardım etmek istemediğimi söylemiyorum, o insanlar için çok üzülüyorum. Ancak bu savaşın başlamasına hiç izin vermemeliydi. Bu başarısız bir savaş." ifadelerini kullandı.



Trump, Kuzey Carolina'daki bir mitinginde ise, "Şehirler gitti ve biz anlaşma yapmayı reddeden bir adama milyarlarca dolar vermeye devam ediyoruz." diye konuşmuştu.

TRUMP'IN PUTİN'LE İLİŞKİSİ



Geçtiğimiz ay Zelenski ve Trump Manhattan'daki Trump Tower'da bir araya gelmişti. Trump, "iki tarafa da adil gelen bir anlaşmayla" savaşın bitmesini istediğini söylerken Ukrayna lideri, Putin'e baskı yapılması gerektiği konusunda ısrar etmişti.



Buna karşılık olarak Trump, hem Zelenski'yle hem de Putin'le çok iyi ilişkilere sahip olduğunu söylemişti.

