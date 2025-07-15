Trump’tan Zelenski’ye: “Volodimir, Moskova’yı vurabilir misin?”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yeni silah tedarikine yeşil ışık yakmasının ardından Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemeye teşvik ettiği ileri sürüldü.



The Financial Times (FT) gazetesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Trump, Zelenski’ye ABD’nin uzun menzilli silah sağlaması halinde başkent Moskova’yı vurup vuramayacağını sordu.



Bu sözlerin Trump ve Zelenski’nin 4 Temmuz’da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sarf edildiği belirtildi. ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli silah tedarik edip etmeyeceği netlik kazanmazken, bu ifadeler Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kötüleşen ilişkileri de bir kez daha gözler önüne serdi.



“ST. PETERSBURG’U DA VURABİLİR MİSİN?”



Trump ve Putin de 4 Temmuz tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump-Zelenski görüşmesine aşina iki kaynağın verdiği bilgilere göre, Trump, Ukraynalı mevkidaşına “eğer bunu yapabilen silahlar kendilerine sağlanırsa Rusya’nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurup vuramayacaklarını” sordu.



Kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Trump, telefon görüşmeleri sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye “Volodimir, Moskova’yı vurabilir misin? St. Petersburg’u da vurabilir misin?” diye sordu. Zelenski de buna yanıt olarak, “Kesinlikle… Eğer bize silahları verirseniz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.



Görüşme konusunda bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Trump da bu fikre desteğini dile getirdi. Buna göre, bu strateji Rusya’ya “acıyı hissetirecek” ve Kremlin’i “müzakere masasına gelmeye” zorlayacaktı.



Telefon görüşmesi konusunda bilgilendirilmiş Batılı bir yetkili de bu konuşmanın Ukrayna’nın Batılı ortakları arasında “savaşı Moskovalılara götürebilecek” uzun menzilli silah sağlama yönünde artan arzuyu yansıttığını anlattı.



Beyaz Saray ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.



“POTANSİYEL SİLAHLARIN LİSTESİ VERİLDİ”



Üç kaynağın aktardığına göre, Trump ve Zelenski arasındaki görüşmenin ardından geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da ABD tarafından Ukrayna Devlet Başkanı’na Kiev’e verilebilecek potansiyel silahların bir listesi verildi.



Buna göre, ABD savunma yetkilileri ve NATO hükümetlerinden arabulucuların görüşmesi sırasında Zelenski üçüncü taraf transferleri ile Ukrayna’ya sağlanabilecek uzun menzilli saldırı sistemlerinin listesini teslim aldı.



Zelenski ile paylaşılan listeye aşina bir kişi, Ukrayna tarafının ABD’den Tomahawk füzelerini istediğini ancak Trump yönetiminin de bir önceki Joe Biden yönetimi gibi Ukrayna’nın “itidalsizliği” konusunda endişelerinin olduğunu aktardı.



Trump-Zelenski görüşmesi konusunda bilgi sahibi iki kişi, üzerinde tartışılan silahlardan birinin de ABD tarafından daha önce de Ukrayna'ya sağlanmış olan Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olduğunu belirtti.

