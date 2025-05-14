Trump'tan zirve açıklaması: "Türkiye'ye gelmem mümkün"

Ukrayna savaşı açısından Türkiye yarın kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Başkanlık Uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin İstanbul'da olmamı ister ve bu mümkün. Orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz." diye konuştu.

"HAYAT KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNEBİLİRİZ"

İstanbul'a gidecek misiniz sorusu üzerinde programından bahseden Trump, "Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacağız. Çok yoğun bir programımız var. Ancak bu hayat kurtarmak için geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

WITKOFF: RUBIO İLE İSTANBUL'A GİDECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere katılmak için Cuma günü İstanbul'a gideceklerini söyledi.



Doha'da gazetecilere konuşan Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin'in planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağının kesin olmadığını söyledi.

ZELENSKİ: "UKRAYNA GÖRÜŞMEKTEN KORKMUYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde, Ukrayna’nın Rusya ile savaşı sona erdirmek amacıyla “her türlü müzakere formatına hazır” olduğunu söyledi. Ancak atacağı bir sonraki adımların, toplantıya Rusya tarafından kimin katılacağına bağlı olacağını belirtti.



Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında “Ukrayna, her türlü müzakere formatına hazır ve görüşmekten korkmuyor. Yarın – Türkiye’de. Rusya’dan kimin geleceğini görmek istiyorum. Sonra Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim” ifadelerini kullandı.



PUTİN İSTANBUL'A GELMEYECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'da Ukrayna ile müzakerelerde bulunacak Rus heyetini onayladı.

Kremlin heyetin listesini yayımladı. Putin'in yer almadığı listede, Putin danışmanı, üst düzey diplomatlar ve savunma yetkilileri bulunuyor.

HEYETE KİM BAŞKANLIK EDECEK?

Putin'in yokluğunda Rus heyetine, 2022'deki görüşmelerde olduğu gibi eski Kültür Bakanı Vladimir Medinski'nin başkanlık etmesi bekleniyor.















