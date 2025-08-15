Trump'tan zirve öncesi açıklama: "Toplantıdan bir sonuç çıkacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesinde Ukrayna savaşı, güvenlik garantileri ve olası ekonomik ilişkiler hakkında önemli mesajlar verdi.

Trump, zirveden “bir şeyler çıkacağını” düşündüğünü belirterek, Rusya ile iş yapılmasının savaş sona ermeden mümkün olmayacağını vurguladı.

"PUTİN SALDIRILARIN GÜÇ VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Ukrayna’daki saldırılara değinen Trump, “Putin bunun müzakerelerde ona güç verdiğini düşünüyor, bence bu ona zarar veriyor” dedi.

Ukrayna’nın toprak konusundaki kararı kendisinin vermesi gerektiğini söyleyen Trump, güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte sağlanabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı, "Putin ile toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

"PUTİN, TRUMP EKONOMİSİYLE İLGİLENİYOR"

Ekonomik ilişkiler konusunda ise Trump, “İlerleme kaydedersek bunu konuşacağım. Putin Trump ekonomisiyle ilgileniyor” dedi. Ancak görüşmelerin başarısız olması halinde “ciddi sonuçlar” olabileceği uyarısında bulundu.