Trump'tan azil maddelerinin onaylanmasına ilk tepki: Korkmuyorum

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. "Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.



Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek.



TRUMP'TAN İLK TEPKİ



Öte yandan azil maddelerine ilişkin oylama Başkan Trump'ın Michigan'daki mitingi ile aynı saatlere denk geldi.



Trump oylamanın ardından konuşması kapsamında bu konuya da değindi. Trump, "Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım." ifadesini kullandı.



Senato'da yapılacak yargılama sürecine ilişkin ise Trump, "Korkmuyorum" dedi.



PELOSİ'DEN SENATO AÇIKLAMASI



Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, azil maddelerini bu gece Senato'ya göndermeyeceklerini açıkladı.



Pelosi, gazetecilerin prosedürler gereği azil davası taslağının Senato'ya hemen mi gönderileceğine dair bir sorusu üzerine, "Böyle bir niyetimiz vardı ancak, bunun kararını grup olarak vereceğiz. Önce Senato'da neler olduğunu bir göreceğiz" diye konuştu.



AZİL MADDELERİ OYLANACAK 3. BAŞKAN

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu.



Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.



Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

VİDEO: AZİL SÜRECİNDE KRİTİK ADIM