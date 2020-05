Trump'tan Kim Jong-un yorumu: Döndüğünü görmekten memnunum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışındaki fotoğraflarına ilişkin, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum" yorumunu yaptı.



Trump, Kim Jong-un’un Kuzey Kore medyasında yayınlanan görüntülerini paylaşan Malezya'da yaşayan Türk öğrenci Lokman Karadağ'ın tweet’ini alıntılayıp bir açıklama yaptı.



I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ