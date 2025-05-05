Trump teklif etti, Meksika reddetti: Ordusunu göndermek istiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele için Amerikan askerlerini Meksika'ya konuşlandırma teklifini reddettiğini söyledi.



Newsweek'in haberine göre, 2015 ile 2021 arasında Meksika'da organize suçla bağlantılı cinayet sayısı yılda yaklaşık 8 binden 23 bin 500'e çıktı.



Meksika genelinde faaliyet gösteren büyük karteller, ABD'ye fentanil ve yasadışı göçmen kaçakçılığı ile suçlanıyor.

MEKSİKA TEKLİFİ REDDETTİ



Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Sheinbaum'un kartellerle mücadelede yardımcı olmak için Amerikan askerlerini Meksika'ya gönderme teklifini reddettiğinin doğru olduğunu söyledi.



Trump, "Kartellerden o kadar korkuyor ki yürüyemiyor. Ve bence o hoş bir kadın. Meksika'nın başkanı hoş bir kadın, ama kartellerden o kadar korkuyor ki doğru düzgün düşünemiyor bile." ifadelerini kullandı.

KARTELLER TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILIYOR



ABD Başkanı, Ocak ayında Beyaz Saray'a döndükten sonra, uyuşturucu kartellerinin bir kısmını "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlayan ve onlara DAEŞ ve El Kaide gibi gruplarla aynı statüyü veren bir yürütme emri imzaladı.



Nisan ayında ABD ordusuna, "ABD'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini" korumak amacıyla güney sınırının güvenliğini sağlamada daha doğrudan bir rol üstlenmesi talimatı verilmişti.

ABD'DE UYUŞTURUCU ÖLÜMLERİ



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin rakamlarına göre, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde fentanil doz aşımına bağlı 74 binden fazla ölüm kaydedildi.