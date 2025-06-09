Trump uçağa binerken tökezledi

ABD Başkanı Donald Trump başkanlık uçağına bineceği sırada merdivenlerde tökezledi.

Donald Trump, New Jersey eyaletinden 'nin başkenti Washington'a dönmek üzere başkanlık uçağına binecekti. Yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio da vardı.

, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra uçağın merdivenlerini tırmanmaya başladı. Ancak kısa süre sonra düşme tehlikesi yaşadı.Trump'ın tökezlediği o anlar kameralara yansıdı.

Benzer bir durum Rubio'nun da başına geldi. O da uçağın merdivenlerini tırmanırken düşme tehlikesi yaşadı.

Görüntüler ABD'nin önceki başkanı Joe Biden'ın merdivenlerinden düştüğü anları akıllara getirdi. Trump bu görüntülerin ardından, Biden'a yönelik "Ayağını kaldıramıyor" demişti. 

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