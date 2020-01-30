TSK'nın İdlib'deki gözlem noktalarında güvenlik üst seviyede (Esad ilerliyor)

Esad rejimine ait unsurlar TSK'nın Raşidin bölgesindeki 5 numaralı gözlem noktası ile Maar Hitat bölgesindeki mevzi bölgesi yakınlarına ulaştı.



Edinilen bilgilere göre rejim unsurlarının şu ana kadar Türk gözlem noktası ve mevzi bölgesine dönük tacizi yaşanmadı.

Ancak hem Raşidin'deki gözlem noktasında, hem de Maar Hitat'taki mevzi bölgesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Asker ve teçhizat takviyesi yapıldı. Güvenlik kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgelerinin boşaltılmasının ya da taşınmasının söz konusu olmadığının altını çiziyor.

Edinilen bilgilere göre şu ana kadar üs bölgelerine dönük herhangi bir taciz yaşanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamayı hatırlatan güvenlik kaynakları Türk askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdaafa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verileceğinin altını çiziyor.