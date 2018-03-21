TSK'nın olası Sincar harekatı hangi bölgeleri kapsayacak?

Harita üzerinden önce Sincar'a gidiyoruz. 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.



DAEŞ Ağustos 2014'te Sincar'ı işgal etti ve 2 bine yakın Ezidiyi katletti. Ezidiler toplu göç ederek şehri terkederken, PKK 5 ay sonra bölgeye saldırılar düzenlemeye başladı. PKK ve peşmerge yaklaşık 1 yıl sonra 13 Aralık 2015'te ABD'nin hava desteği ile Sincar'ı ele geçirdi ve kontrolü altına aldı.



Sincar dağları Suriye-Irak çölünün ortasında adeta bir ada. Gerçekte Prehistorik bir yükselti ve bu bölgedeki sel baskınları sırasında sığınılacak bir alan. Irak'ın kuzey kesimindeki su ihtiyacını Sincar dağ sırası karşılıyor. Dicle ile Fırat arasında gerçek anlamda bir yayla olan bu sıradağ PKK gibi terör örgütleri için de ayrıca sığınılacak bir alan. En yüksek noktası 1356 metre. Sincar Türkiye sınırından 100 kilometre uzaklıkta, Şırnak'tan yaklaşık 130 kilometre mesafede bulunuyor.



Sincar'ın hemen doğusunda ise Türkiye'nin üzerine titrediği Telafer var. Savaş öncesi 450 bin olan nüfusu yarı yarıya azalsa da, Telafer gerçek bir türkmen kenti. Musul'un 60 kilometre batısında yer alıyor. Nüfusun yüzde 75’i Sünni ve yüzde 25’i Şii Türkmenler. Bölgeye yerleşim, Osmanlı zamanında kurulan ve bugün hala kalıntıları bulunan ileri karakol ile başlamış. Öncesinde ise zaten Musul atabeyliğine bağlı bir Türkmen sahası. Şehirde Azeri Türkçesine çok yakın bir Türkçe konuşuluyor. Çevresinde 70 -100 kadar Türk köyü bulunuyor.



Saddam yönetimi devrildikten sonra ABD, El Kaide örgütünün burada bulunduğunu öne sürerek şehire 8 büyük saldırı düzenledi. Halen 7 bin Telaferli Irak hapishanelerinde tutuluyor.



Son önemli nokta ise, PKK/PYD için lojistik imkan sağlayan en önemli geçiş noktası Fişhabur sınır kapısı. Buradan sürekli olarak Kandil ve Sincar'dan Suriye'deki PYD/YPG ve YPJ unsurlarına silah, mühimmat, elbette gıda ve diğer ihtiyaçlar gidiyor.