Tsunami neden bu kez yıkıcı olmadı?

Rusya'da dünya tarihinin en büyük depremlerinden biri yaşandı, ancak 8.8 şiddetindeki deprem birçok kişinin korktuğu gibi yıkıcı bir tsunamiye yol açmadı.



Yerel saatle 11:25'te Rusya'nın doğusunda meydana gelen deprem, Pasifik'teki kıyı şeridindeki nüfus için endişelere yol açtı.



Milyonlarca insan tahliye edilirken, akıllara 2004'te Hint Okyanusu'nda yaşanan yıkıcı tsunami ve 2011'de Japonya'da yaşanan benzer büyüklükteki depremler geldi.



Ancak bugün yaşanan tsunami, bir miktar hasara yol açsa da şiddeti çok daha az oldu.

Peki deprem ve tsunamiye ne sebep oldu ve neden ilk korkulduğu kadar kötü olmadı?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün yer yüzeyinin yaklaşık 20 kilometre altında olduğunu açıkladı. Derinliği nedeniyle deniz tabanında önemli bir yer değiştirme oluştuğu düşünülse de, tsunami dalgaları kıyılarda yalnızca 4 metreye kadar yükseldi. Bu dalgalar, geçmişte onlarca metreye ulaşan tsunamilerle kıyaslandığında nispeten hafif kaldı.