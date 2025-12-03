Tsunamilerin sırrı uzaydan çözüldü

Bir uydu, bir tsunamiyi eşi benzeri görülmemiş ayrıntılarla izleyerek dev dalgaların nasıl yayıldığını anlamaya yönelik modelleri geliştirme ve uyarı sistemlerini iyileştirme potansiyeli taşıyan yeni veriler sağladı.

2022’de NASA ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES) tarafından fırlatılan Surface Water and Ocean Topography (SWOT) uydusu, okyanus yüzeyindeki yükseklik değişimlerini ölçerek Dünya’daki su hareketlerini izlemek üzere tasarlanmıştı. Yıllarca küçük akıntıların verilerini toplayan SWOT, bu kez büyük bir olayın tam üzerinden geçti.

8,8'LİK DEPREMİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

29 Temmuz 2025’te Rusya’nın güneydoğu kıyılarındaki Kuril-Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik boyunca hızla ilerleyen bir tsunami oluşturdu. Bu sırada SWOT uydusu bölgenin tam üzerinden geçti.

Uydu verileri ile Tsunami Derin Okyanus Değerlendirme ve Raporlama (DART) projesi kapsamında bölgeye yerleştirilen üç şamandıradan alınan bilgiler bir araya getirilerek, dalganın beklenenden daha karmaşık bir yayılma yapısına sahip olduğu ortaya kondu.

MODELİ BOZAN AYRINTI: TSUNAMİ TEK DALGA GİBİ İLERLEMEDİ

Bilinen modeller, büyük tsunamilerin “yayılma sırasında dağılmayan”, yani okyanusta ilerlerken tek ve tutarlı bir dalga formunu koruyan yapılar olduğunu varsayardı. Ancak SWOT verileri bunun aksini gösterdi.

Tsunami, tek bir kütle halinde ilerlemek yerine büyük bir öncü dalga ve onu izleyen daha küçük ardıl dalgalar halinde dağıldı.