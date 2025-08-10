Tüketici şikayetlerini parayla alıp sattı, milyon dolarlık şirket kurdu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Insight Tech isimli şirket, kullanıcı şikayetlerini satın alıyor, büyük veri haline getiriyor ve yeni ürünler ile iş konseptleri geliştirmeleri için anlaşmalı şirketlere satıyor.



The Asahi Shimbun'a göre, bilişim teknolojileri alanındaki girişim, sosyal sorunlara dair şikayetleri de yerel yönetimler ile siyasetçilere iletme amacı taşıyor.

PUAN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Insight Tech isimli şirket, “Fuman Kaitori Center” adlı çevrim içi şikayet platformunu işletiyor. Kayıtlı üyeler, günlük yaşamlarına dair hayal kırıklıklarını burada paylaşıyor.



Her gönderinin içeriği yapay zeka tarafından değerlendiriliyor. Üyeler, paylaşım başına bir ile 10 puan arasında kazanıyor. Bir puan 1 yen’e (0,007 dolar) denk geliyor.



GERÇEK HAYATTA UYGULAMAYA GEÇTİ



Merkez, halihazırda yaklaşık 750 bin üyeye sahip ve günde ortalama 15 bin şikayet alıyor.



Bu teknoloji sayesinde ülkenin önde gelen şirketlerinden biri, yeşil çay ve başka içecekler için suda çözünebilen toz ürünler geliştirdi. Müşteriler uzun süredir hem taşınması zor hem de atılması zahmetli ağır içecek şişelerinden şikayet ediyordu.

FİKİR NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Normalde pazar araştırmaları, şirketin belirlediği belli ürünler veya temalar üzerine tüketici görüşlerini toplamak için yapılır.



Insight Tech Başkanı Tomohiro Ito, bu yöntemin tüketici ihtiyaçlarını ne kadar yansıttığını sorgulamaya başladı ve beklentiler ile deneyimler arasındaki farktan kaynaklanan şikayetlere odaklandı.

Tüketicilerin hayal kırıklıklarını analiz ederek, neye ihtiyaç duyduklarını tespit edebileceğini düşündü.

