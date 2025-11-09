Louvre’daki gizemli "dedektif"in sırrı ortaya çıktı
09.11.2025 10:56
Son Güncelleme: 09.11.2025 11:45
Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soygun sonrası, sosyal medyada fenomen hale gelen "gizemli dedektif"in 15 yaşındaki Pedro Elias Garzon Delvaux olduğu anlaşıldı.
Pedro Elias Garzon Delvaux, ünlü mücevher soygununun yaşandığı gün Louvre Müzesi önünde çekilen bir fotoğrafta yer aldıktan sonra internetin yeni fenomeni haline geldi.
Fotoğrafı Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı çekmişti.
Fedora, şapka ve üç parçalı takımıyla görüntülenen Pedro’nun fotoğrafı, internette büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi, onun paha biçilemez kraliyet mücevherlerinin çalındığı cesur soygunu araştıran bir dedektif olduğunu düşündü. Oysa gizemli adam, Paris’e 30 kilometre uzaklıktaki Rambouillet kasabasında anne, baba ve dedesiyle yaşayan 15 yaşında bir gençti. Üstelik Sherlock Holmes ve Hercule Poirot hayranıydı.
Fotoğrafın ardından ilk kez AP’ye yüz yüze röportaj veren Pedro, görüntünün milyonlarca kez izlendiğini öğrendiğinde “biraz şaşırdığını” söyledi.
“MODERN ÇAĞDA ÇEKİLMİŞ FILM NOIR SAHNESİ”
Pedro’yu üne kavuşturan kare, aslında bir suç mahallini belgeliyordu.
Fotoğrafta, Louvre’un girişini kapatan gümüş renkli bir otomobilin yanında duran üç polis memuru görülüyor. Bu, hırsızların Fransa kraliyet mücevherlerini gündüz vakti çaldıktan birkaç saat sonrasına ait bir sahneydi. Karede, fotoğrafın sağ tarafında ise üç parçalı takımı ve fedora şapkasıyla tek başına yürüyen, polislere doğru bakan bir figür yer alıyor. Fotoğrafı çeken AP'ye göre bu, modern çağda çekilmiş bir Film Noir (kara film) sahnesi gibi. AP, "Gerisini internet halletti" dedi.
Soyguncular, Paris'teki Louvre Müzesi'ne mobil yük asansörü ile çıkmıştı.
YAPAY ZEKA SANDILAR
Sosyal medyada “Fedora Man” (Fedora’lı Adam) olarak adlandırılan Pedro, kimi kullanıcılarca “eski tarz bir dedektif”, kimilerince “soygunun içindeki adam”, hatta “Netflix dizisi karakteri” olarak tanımlandı. Bazıları ise onun insan bile olmadığını, yapay zekâyla oluşturulmuş bir görsel olduğunu iddia etti.
Pedro’nun bazı akrabaları ve arkadaşları bile emin olamadı, ta ki fotoğrafın arka planında annesini fark edene kadar. O zaman anladılar: İnternetin sahte dedektifi aslında gerçek bir çocuktu ve yanlışlıkla küresel bir hikâyenin içine düşmüştü.
Gerçekte Pedro, annesi Felicite Garzon Delvaux ve dedesiyle birlikte sadece Louvre’u gezmeye gitmişti. Soygunu bilmedikleri için kapıların neden kapalı olduğunu polislere sormuşlardı. Birkaç saniye sonra, güvenlik hattını belgeleyen AP fotoğrafçısı Thibault Camus, Pedro’yu yürürken görüntüledi. Dört gün sonra bir tanıdığı Pedro’ya mesaj atıp, “Bu sen misin?” diye sordu. Pedro, “Bana, fotoğrafın 5 milyon kez görüntülendiğini söyledi” dedi. Sonra annesi arayıp, fotoğrafının The New York Times gazetesinde yer aldığını söyledi. Pedro o gazeteyi sık sık okuduğundan bu durum onu oldukça eğlendirmiş. Kolombiya’daki kuzenleri, Avusturya’daki arkadaşları, aile dostları ve okul arkadaşları onu aramış.
BU TARZDA GİYİNMEYİ SEVİYOR
Milyonların ilgisini çeken o görünüm, müze gezisi için hazırlanmış bir kostüm değildi. Pedro'nun giyimine özen göstermeyi seven biri olduğu belirtiliyor.
AP’nin röportajına da fedora şapkası, babasından ödünç aldığı ünlü marka bir yelek, annesinin seçtiği ceket, kravat, kaliteli bir pantolon ve eski bir Rus saatiyle katılmış. Bu tarzda giyinmeye yaklaşık bir yıl önce başlamış; 20'nci yüzyıl tarihinden, takım elbiseli devlet adamlarından ve siyah-beyaz dedektif filmlerinden ilham alıyor.
Ünlü şapkasını ise sadece özel günlerde takıyor: hafta sonları, tatiller ve müze gezileri gibi.
Fotoğrafta şapkanın öne ve yana doğru hafif eğik durması ise tesadüf değilmiş. Pedro’ya göre bu, Fransız Direnişi kahramanı Jean Moulin’e bir saygı duruşu. İnsanların ona “dedektif” kimliği yakıştırmasını da anlayışla karşılıyor: “Olağanüstü bir soygun, olağanüstü bir dedektifi hak eder.”
MÜZELERDE BÜYÜMÜŞ
Bu yaklaşım aslında büyüdüğü dünyaya da uyuyor. Annesi Felicite, küratör bir baba ve sanatçı bir annenin kızı; 18. yüzyıldan kalma bir müze-sarayda büyümüş. Nereye giderlerse gitsinler, çocuklarını mutlaka müzelere götürüyor. Pedro için kültür, çocukluğunun bir parçası olmuş.
Dolayısıyla milyonlarca insanın silahlı polislerin yanında duran, fedora şapkalı bir gençten hikâyeler üretmesini hem o hem annesi anlayışla karşılamış.
KRALİYET MÜCEVHERLERİ ÇALINDI
Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, 19 Ekim’de şok bir soyguna sahne oldu. Apollon Galerisi’nde gerçekleşen soygunda, Fransa Kraliyet tacına ait sekiz mücevher çalınmış, 88 milyon euro değerindeki hazine, iz bırakmadan kaybolmuştu.
Fransız polisi, hırsızlığa ilişkin dört kişiyi “örgütlü hırsızlık ve suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla tutukladı. Tutuklananlardan birinin 39 yaşındaki Youtuber, “Doudou Cross Bitume” olduğu ortaya çıktı.