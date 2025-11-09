Louvre’daki gizemli "dedektif"in sırrı ortaya çıktı

YAPAY ZEKA SANDILAR

Sosyal medyada “Fedora Man” (Fedora’lı Adam) olarak adlandırılan Pedro, kimi kullanıcılarca “eski tarz bir dedektif”, kimilerince “soygunun içindeki adam”, hatta “Netflix dizisi karakteri” olarak tanımlandı. Bazıları ise onun insan bile olmadığını, yapay zekâyla oluşturulmuş bir görsel olduğunu iddia etti.

Pedro’nun bazı akrabaları ve arkadaşları bile emin olamadı, ta ki fotoğrafın arka planında annesini fark edene kadar. O zaman anladılar: İnternetin sahte dedektifi aslında gerçek bir çocuktu ve yanlışlıkla küresel bir hikâyenin içine düşmüştü.

Gerçekte Pedro, annesi Felicite Garzon Delvaux ve dedesiyle birlikte sadece Louvre’u gezmeye gitmişti. Soygunu bilmedikleri için kapıların neden kapalı olduğunu polislere sormuşlardı. Birkaç saniye sonra, güvenlik hattını belgeleyen AP fotoğrafçısı Thibault Camus, Pedro’yu yürürken görüntüledi. Dört gün sonra bir tanıdığı Pedro’ya mesaj atıp, “Bu sen misin?” diye sordu. Pedro, “Bana, fotoğrafın 5 milyon kez görüntülendiğini söyledi” dedi. Sonra annesi arayıp, fotoğrafının The New York Times gazetesinde yer aldığını söyledi. Pedro o gazeteyi sık sık okuduğundan bu durum onu oldukça eğlendirmiş. Kolombiya’daki kuzenleri, Avusturya’daki arkadaşları, aile dostları ve okul arkadaşları onu aramış.

BU TARZDA GİYİNMEYİ SEVİYOR

Milyonların ilgisini çeken o görünüm, müze gezisi için hazırlanmış bir kostüm değildi. Pedro'nun giyimine özen göstermeyi seven biri olduğu belirtiliyor.

AP’nin röportajına da fedora şapkası, babasından ödünç aldığı ünlü marka bir yelek, annesinin seçtiği ceket, kravat, kaliteli bir pantolon ve eski bir Rus saatiyle katılmış. Bu tarzda giyinmeye yaklaşık bir yıl önce başlamış; 20'nci yüzyıl tarihinden, takım elbiseli devlet adamlarından ve siyah-beyaz dedektif filmlerinden ilham alıyor.

Ünlü şapkasını ise sadece özel günlerde takıyor: hafta sonları, tatiller ve müze gezileri gibi.

Fotoğrafta şapkanın öne ve yana doğru hafif eğik durması ise tesadüf değilmiş. Pedro’ya göre bu, Fransız Direnişi kahramanı Jean Moulin’e bir saygı duruşu. İnsanların ona “dedektif” kimliği yakıştırmasını da anlayışla karşılıyor: “Olağanüstü bir soygun, olağanüstü bir dedektifi hak eder.”

MÜZELERDE BÜYÜMÜŞ

Bu yaklaşım aslında büyüdüğü dünyaya da uyuyor. Annesi Felicite, küratör bir baba ve sanatçı bir annenin kızı; 18. yüzyıldan kalma bir müze-sarayda büyümüş. Nereye giderlerse gitsinler, çocuklarını mutlaka müzelere götürüyor. Pedro için kültür, çocukluğunun bir parçası olmuş.

Dolayısıyla milyonlarca insanın silahlı polislerin yanında duran, fedora şapkalı bir gençten hikâyeler üretmesini hem o hem annesi anlayışla karşılamış.