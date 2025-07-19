NATO jetleri bir haftada ikinci kez havalandı

NATO üyesi Polonya, bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı Rus saldırısına karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırdı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarıyla aynı zamana denk gelen bu operasyonu cuma gecesi gerçekleştirdi.

Polonya uçaklarının birkaç gün içinde ikinci kez havalanması, Varşova’nın, Rusya’nın İHA ve füze saldırılarının NATO topraklarına sıçramasından duyduğu endişeyi ortaya koyuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Donetsk, Kirovohrad, Dnipro, Sumı, Herson, Volın, Zaporijya, Mıkolayiv, Odesa ve Jitomir bölgelerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

TÜM KUVVETLER HAREKETE GEÇTİ

Saldırılar sürerken, Polonya Silahlı Kuvvetleri X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “tüm mevcut kuvvet ve unsurların” harekete geçirildiğini belirtti.

Buna uçakların havalanması, kara tabanlı hava savunma sistemlerinin ve radar izleme birimlerinin “en yüksek alarm durumuna” geçirilmesi de dahil.

SINIR GÜVENLİĞİ HEDEF ALINDI

Kaç adet uçağın havalandığı ya da nereye yönlendirildikleri açıklanmasa da, Polonya Silahlı Kuvvetleri bu önlemlerin, tehdit altındaki bölgelerle sınır komşusu olan alanların güvenliği için alındığını kaydetti.

Yedi gün önce de Polonya Silahlı Kuvvetleri benzer bir açıklama yapmış; özellikle Ukrayna’nın batısına yönelik Rus saldırıları nedeniyle savaş uçaklarının havalandığını ve kuvvetlerin tam alarma geçirildiğini duyurmuştu. Ukrayna’nın batısı, Polonya ile sınır komşusu konumunda.