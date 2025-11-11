Tuna Nehri üzerinden saldırı: Romanya'da şüpheli drone parçaları bulundu

Romanya Savunma Bakanlığı, topraklarının 5 kilometre içinde şüpheli drone parçaları bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, drone parçalarının, Rusya'nın, Ukrayna'ya Tuna Nehri limanları üzerinden gece yarısı düzenlediği saldırı sonrası tespit edildiğini bildirdi.

Şüpheli parçalar Tuna Nehri yakınındaki Tulcea kentinin Grindu bölgesinde bulundu. Hava koşullarının Romanya güçlerinin, jetlerle mücadele etmesine izin vermediği belirtildi.

AB ve NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 kilometrelik kara sınırı paylaşıyor. Rusya, Tuna Nehri üzerinden Kiev'in limanlarına saldırmaya başladığından beri Romanya, hava sahasını ihlal eden insansız hava araçları ve topraklarına düşen parçalarla defalarca karşı karşıya kaldı.

Bakanlığın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre Romanya, hava sahasına giren drone'lara karşı kendini korumak için ABD'den gelişmiş hava savunma sistemleri aldı.

“MEROPS” DEVREYE GİRİYOR

Polonya ve Romanya, son aylarda artan Rus drone ihlalleri sonrası hava savunmalarını güçlendirmek için yeni bir Amerikan sistemini devreye alıyor. “Merops” adı verilen bu yapay zeka destekli sistem, drone'ları tespit edip etkisiz hale getiriyor ve hatta gerektiğinde drone'lara karşı drone göndererek müdahale ediyor.

Associated Press’in haberine göre, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme hamlesi kapsamında Polonya ve Romanya’da konuşlandırılacak olan Merops, Danimarka tarafından da satın alındı. Sistem, orta boy bir pikap kasasına sığabilecek kadar kompakt ve uydu ile elektronik iletişim kesildiğinde bile otonom olarak çalışabiliyor.