Tünel işçilerin üzerine çöktü: "Seslendik ama yanıt alamadık"

Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde inşaatı devam eden bir tünelin çatısının çökmesi sonucu tünelde mahsur kalan en az sekiz işçiyi kurtarmak için acil operasyon başlatıldı.



Tünelde bir bölüm çökmeye başlayınca düzinelerce işçi kaçmayı başardı ancak sekiz kişi mahsur kaldı.



Videolar, kurtarma ekiplerinin işçilerden bazılarının isimlerini seslendiğini gösteriyor.



Bölgede kurtarma çalışması yürüten yetkililerden biri, "Tünel delme makinesinin sonuna ulaştığımızda, isimlerini çağırdık, ancak bir cevap alamadık. Enkazla dolu 200 metrelik bir alan var. Bu enkaz temizlenene kadar, mahsur kalan işçilerin tam yerini bulup onları kurtaramayacağız." dedi.

"TÜNEL SU İLE DOLDU, İŞÇİLERDEN SES YOK"



Tünelin 11-13 km'si arasındaki alanın su ile dolu olduğunu aktaran yetkili, su temizlenene kadar enkaz temizleme çalışmalarının başlamayacağını bildirdi.



Üst düzey hükümet yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, mahsur kalanlarla hiçbir temas olmadığını, iç iletişim mekanizmasının arızalandığını ve hava odası ile taşıma bandının çöktüğünü söylemişti.

41 İŞÇİNİN KURTARTILDIĞI OLAY



2023'te, Hindistan'ın Himalayalar'daki Uttarakhand eyaletinde çöken yapım aşamasındaki bir tünelden 41 işçi kurtarıldı. Kurtarma görevinin birkaç gün sürmesi bekleniyordu.



Bunun yerine, işçilere ulaşılması 17 gün sürdü. Bu olay uluslararası uzmanların yardım ettiği ve birden fazla kurtarma kuruluşunun öncülük ettiği yakın tarihteki en önemli ve karmaşık kurtarma operasyonlarından biri olarak kabul edildi.