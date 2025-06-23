Tüneller dolduruldu, kamyonlar kaçırıldı: İran'ın nükleer tesisinde saldırıdan önce ne yaşandı?

Diğer kamyonlar ve buldozerler ise, biri doğrudan girişin yanında olmak üzere, tesisin girişinin yakınında konumlanmıştı.

Uydu firması Maxar Technologies'in kıdemli bir analistine göre ABD saldırısından önceki günlere ait uydu görüntüleri, Fordo Nükleer Santrali'nde olağandışı kamyon ve araç hareketliliği olduğunu gösteriyor. Perşembe günü, İran'ın yeraltı askeri kompleksine giden erişim yolu boyunca 16 kargo kamyonu vardı.

"ÇIKARABİLDİKLERİNİ ÇIKARDILAR"

Amerikan Washington Post gazetesine göre saldırılardan önce, cumartesi günü çekilen bir görüntüyü inceleyen Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Spencer Faragasso, diğer nedenlerin yanı sıra İranlıların tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek için bir tedbir olarak tünelleri doldurmuş olabileceğini söyledi.



Middlebury Enstitüsü James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi'nden Jeffrey Lewis, bir mesajında “Muhtemelen tünelleri kapattılar ve çıkarabildiklerini çıkardılar, sonra da mühürlediler” dedi.



Şimdi, kamyonların görüldüğü yerin yakınındaki tünel girişleri, ya bombalamanın şok dalgasından ya da İran'ın önceki faaliyetlerinden kaynaklanan toprakla dolmuş gibi görünüyor. Tesisin enkazından oluşan gri-mavi bir kül tabakası kumun üzerinde uzanıyor.