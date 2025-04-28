Tunus açıklarında mülteci teknesi battı: 8 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika ülkesi Tunus açıklarında bir teknenin batması sonucu sekiz Afrikalı mültecinin cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı.



Reuters haber ajansına konuşan bir güvenlik yetkilisi, teknenin Avrupa’ya doğru seyir halinde olduğu sırada battığını, teknede bulunan diğer 29 kişinin ise kurtarıldığını belirtti.



Teknenin Afrikalı mültecilerin Avrupa’ya göç yolunun başlangıç noktalarından olan Safakes kentinin yakınlarındaki Abwabed kenti açıklarında battığı bilgisi verildi. Tunus Ulusal Muhafızları yetkilisi Houssem Eddine Jebabli, olası kayıp kişileri bulmak için arama çalışması başlatıldığını açıkladı.



Son dönemde bir göç krizi ile karşı karşıya olan Tunus, deniz yoluyla Avrupa’ya gitmek isteyen Tunuslu ve Afrikalı mültecilerin ana çıkış noktalarından biri konumunda. Daha önce Libya, Afrika’dan Avrupa’ya göç yolunun önemli bir başlangıç noktasını oluşturuyordu.