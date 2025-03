Tunus başbakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Maddouri'yi görevden aldı



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bir yıldan kısa süredir görevde olan Başbakan Kamel Maddouri'yi görevden aldı.



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki ekonomi krizi ve İtalya'ya ulaşmak isteyen Sahra Altı ülkelerden gelen göçmenlerin artmasıyla bir yıldan kısa süredir görevde olan Başbakan Kamel Maddouri'yi görevden aldı.



Maddouri'nin yerine Sara Zaafarani’nin atandığı bildirildi. 2021'den itibaren bakanlık yapan Zaafarani, iki yıl içinde ülkenin üçüncü başbakanı olacak.