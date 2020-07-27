Tunus'ta dışişleri bakanı görevden alındı

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan İlyas Fahfah'ın Cumhurbaşkanı Kays Said'le istişaresinin ardından Dışişleri Bakanı Ray'ı görevden aldığı belirtildi.



Açıklamada kararın sebebine değinilmezken, Fahfah'ın, Ray'dan boşalan göreve Dışişleri Bakanlığı Devlet Katibi Selma en-Nefir'i vekaleten atadığı kaydedildi.



Bağımsız milletvekili Ray, 27 Şubat'ta Fahfah hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.



İSTİFASINI SUNAN FAHFAH 6 BAKANI GÖREVDEN ALMIŞTI



Başbakan Fahfah, kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının ardından 15 Temmuz'da istifasını Cumhurbaşkanı Said'e sunmuştu.



Fahfah, bir gün sonra da güç mücadelesini sürdürerek koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Partisi'ni temsilen koalisyon hükümetinde yer alan 6 bakanı görevden almıştı.



Cumhurbaşkanı Said de 16 Temmuz'da Fahfah'ın istifasını kabul etmiş, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek yeterliliğe sahip kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'ye bir mektup göndermişti.

