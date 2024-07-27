Tunus'ta "Rabat Gecesi": Göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.



Tunus'taki Filistin Ortak Eylem Koordinasyonunun "rabat (nöbet) gecesi" sloganıyla yaptığı gösteri çağrısının ardından çok sayıda Tunuslu ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.



Büyükelçilik binası önüne çadır kuran göstericiler, ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'e desteğini kınayan, Filistin direnişine destek veren sloganlar attı.



Göstericiler, uluslararası toplumu, Gazze'deki saldırıları durdurması ve sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.



İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması ve tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması talebini de dile getiren göstericiler, Filistin halkının direnişini desteklemek, İsrail'in işlediği soykırımı durdurmak için gösterilere devam etmeye hazır olduklarını kaydetti.