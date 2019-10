Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 72,71'ini aldığını açıkladı.



YSK Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, dün tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun resmi sonuçlarını açıkladı.



Yurt içindeki seçmenlerin yüzde 56,8, yurt dışındakilerin ise yüzde 24,4'ünün seçimlerin ikinci turuna katılım gösterdiğini belirten Bifun, bağımsız aday Kays Said'in oyların yüzde 72,71'ini, rakibi Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 27,29'unu aldığını kaydetti.



Tunuslular, Cumhurbaşkanlığı seçimi için pazar günü sandık başına gitmişti.



TUNUS'UN YENİ CUMNHURBAŞKANI KAYS SAİD KİMDİR?



Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" olarak nitelenen metnin mimarlarından 61 yaşındaki Kays Said, seçimlerde klasik anlamda poster, afiş tanıtım ve benzeri bir kampanya yürütmeyi reddetti.



Tunus'un sahil bölgesindeki Nabil vilayetine bağlı Beni Hiyar kentinde 1958'de doğan Said, eğitimini hukuk, uluslararası hukuk ve anayasa üzerine tamamladı.



Üniversitede anayasa hukuku ve uluslararası hukuk alanında ders veren ve akademik çalışmalar yapan Said, Tunus'un, Arap dünyası içinde en fazla kişisel hak yanlısı ve özgürlükçü 2014 Anayasası'nı inceleyen uzmanlar komitesinde yer aldı.



Seçim kampanyası sırasında herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran Said, devletin adaylara sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de kabul etmedi.



Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele, kanun devleti" gibi konularda klasik Arapçayı ısrarla ve beceriyle kullanarak seçim kampanyasında halka sunduğu vaatler dikkati çekti.



Tunus'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento arasında paylaştırılmış yönetim sisteminde reform yapmak Said'in kampanya vaatleri arasında yer aldı.