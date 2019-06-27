Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısının DAEŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirildi.



Aşırıcı grupları takip eden Amerikan Siteintel sayfasının DAEŞ'in Amak adlı sitesine dayandırdığı yayınınında, Tunus'un başkentinde düzenlenen iki patlamanın DAEŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.



Amak'a göre Tunus güvenlik birimlerine düzenlenen iki saldırı DAEŞ'a bağlı militanlar tarafından düzenlendi.



Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan ez-Zak, yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, 5'i polis 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.





