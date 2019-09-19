2011 yılında Arap Baharı'nın ilk yaşandığı ülke olan Tunus'ta kaçar Suudi Arabistan'a sığınan eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin sürgünde yaşamını yitirdiği iddia edildi.



Bin Ali'nin avukatı Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin hayatını kaybettiğini belirtti.



Tunus'ta 2010 yılında 26 yaşındaki bir Tunuslu seyyar satıcının kendini yakarak öldürmesiyle patlak veren ve kamuoyunda 'Arap Baharı' olarak bilinen olaylar kısa sürede Mısır, Libya, Suriye, Yemen gibi birçok ülkede halk ayaklanmalarına neden olmuştu.



Tunus'ta ise halk ayaklanmaları sonrasında ülkede 1987'den 2011'e kadar Tunus Cumhurbaşkanlığı yapan Zeynel Abidin Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarı düşmüş ve 14 Ocak 2011 günü ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının ardından Suudi Arabistan'a sığınmıştı