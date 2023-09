Tupac Shakur cinayeti yeniden gündemde: Tupac Shakur kimdir, ne zaman öldürüldü?

16 Haziran 1971 doğumlu Tupac Amaru Shakur, rap müzik sanatçısı, şair, senarist, oyuncu ve yapımcıydı. 2Pac, Pac ve Makaveli adlarıyla da bilinirdi.Tupac'ın şarkılarının birçoğunun ana teması varoşlardaki şiddet ve zorluklar, ırkçılık, sosyal sorunlar ve Doğu Yakası-Batı Yakası kavgasında diğer rapçilerle yaşadığı sürtüşmelerdi.

Kariyerinin ilk yıllarında Tupac, katıldığı Digital Underground isimli grupta ilk başlarda sahne elemanı ve arka plan dansçısı olarak görev yaparken daha sonra MC'liğe geçti. İlk resmî şarkısı olan Same Song'u Shock G ile seslendirdi. Grubun başarılı olmasıyla Tupac, 2Pacalypse Now adlı ilk albümünü çıkardı.. "California Love", "All Eyez On Me" ve "Changes" gibi hit parçalarla müzik listelerinde zirvedeye ulaşan rapçi aynı zamanda Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd ve Gang Related gibi filmlerde de yer aldı.