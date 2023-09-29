Tupac Shakur'un 1996'daki ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

Clark County Bölge Yargıcı Jerry Wiese Davis'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetti.



Temmuzda Las Vegas polisinin Davis'in evine baskın düzenlediği aktarıldı.



Shakur, 1996’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.



Davis, 2019'da "Compton Street Legend" adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı. ​​​​​​