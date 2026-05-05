Tur gemisinde hantavirüs alarmı. Üç kişi öldü, DSÖ devrede

149 yolcusu bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıktı.

Gemide çıkan salgında şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden iki kişi Hollandalı çift, üçüncü kişiyse bir Alman vatandaşı.

Gemide 23 farklı milletten yolcunun bulunduğu belirtiliyor.



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DEVREDE

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamada yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğu ve yolcular ile mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca "Etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Gebreyesus, "DSÖ, semptom gösteren iki yolcunun tıbbi tahliyesini kolaylaştırıyor, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmakta ve gemideki etkilenen kişilere destek sağlıyor." dedi

DSÖ gemideki salgının genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti.



HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirici teması hantavirüsün insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.

HANTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?



Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor