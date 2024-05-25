Türbülans kazası sonrası yeni kurallar: Uçuş rotası değişti

Singapur Havayolları, türbülans nedeniyle bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı uçuşun ardından emniyet kemeri kurallarını değiştirdi. Söz konusu rotada da değişikliğe gidildi.

Türbülans kazası sonrası yeni kurallar: Uçuş rotası değişti

Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı uçağın, Myanmar üzerinde uçarken ani ve aşırı türbülans olarak tanımlanan bir durumla karşılaşmasının ardından bir yolcu kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından havayolu şirketi, türbülansa karşı daha temkinli bir yaklaşım benimseme kararı aldı.

Bu kapsamda emniyet kemeri işareti açıkken sıcak içecek veya yemek servisi durdurulacak.

UÇUŞ ROTASI DEĞİŞTİ 

Mürettebat da emniyet kemeri işaretinin yanması halinde koltuklarına dönecek. Singapur Havayolları, Londra-Singapur hattında her gün yapılan uçuşun rotasını da değiştirdi.

Türbülans sonrası gerçekleştirilen iki uçuşunun Myanmar üzerinden yapılmadığı, uçakların artık Bengal Körfezi ile Andaman Denizi üzerinden yol aldığı görüldü. Singapur Ulaştırma bakanı, kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş verilerinin incelemesinin sürdüğünü de duyurdu.

Türbülans nedeniyle bir kişinin öldüğü sefer sırasında, uçakta 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu.

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