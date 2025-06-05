Türbülansa giren uçak Almanya’ya acil iniş yaptı: 9 yaralı

İtalya’nın Milano kentine doğru seyir halinde olan Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, dün geç saatlerde fırtınaya yakalanarak şiddetli bir türbülans yaşadı. Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletine acil iniş yapmak durumunda kalan uçaktaki dokuz yolcunun yaralandığı açıklandı.



Bavyera polisinin açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları, uçağın pilotunu eyaletin başkenti Münih'e yaklaşık 113 kilometre mesafede bulunan Memmingen’e acil iniş yapmak zorunda bıraktı.



Polis, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını, uçakta bulunan ve yaşları 2 ile 59 arasında değişen dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.



Polisin açıklamasına göre, bir kadın başından yaralandı, 2 yaşındaki bebeğinde de çürük ve morluklar oluştu. 59 yaşındaki bir kadının da sırt ağrısından şikayet ettiği, üç yaralının da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi verildi.



Polis, yetkililer Memmingen’den devam uçuşlarına izin vermediği için havayolu şirketi Milano’ya otobüs transferleri organize etti.

