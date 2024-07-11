Turist karşıtı eyleme Barcelona Belediyesi'nden tepki: Şehri ziyaret eden insanlara saygı duyulmalı

Barcelona Belediyesi'nde ekonomi, finans, ekonomik tanıtım ve turizmden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jordi Valls, X hesabından, turistlere su tabancasıyla su sıkılması eylemini kınayan bir açıklama yaptı.



Valls, "Turizme karşı protesto Barcelona'yı ziyaret eden insanlara duyulan saygıyla uyumlu olmalıdır. Bu sorun, basit veya suçlayıcı çözümler istemeyen, karmaşık ve küresel bir tartışmadır." ifadelerini kullandı.



Barcelona'da 6 Temmuz'da yapılan ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gösteri sırasında bazı vatandaşlar, ellerindeki küçük su tabancalarıyla restoranda oturan turistlere su sıkmıştı.



Bu görüntüler özellikle İngiliz basınında geniş yer bulunca, Barcelona Belediyesi turistlere su tabancısı ile su sıkılması eylemini kınama ihtiyacı duydu.



İspanya'nın Kanarya Adaları ve Balear Adaları ile Endülüs bölgesindeki Cadiz ve Malaga gibi bazı kentlerden sonra Katalonya bölgesinin en büyük şehri Barcelona'da da yerel halk, yaşam kalitesinin düştüğü, konut sorunu başta olmak üzere ekonomik sorunlarının büyüdüğü gerekçesiyle turizm sektörüne müdahale talebiyle gösteri düzenlemişti.



Barcelona'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla kent merkezindeki La Rambla caddesinde gerçekleşen yürüyüşün ardından okunan manifestoda, "Turistik daire kiralama ruhsatlarının ve otel izinlerinin sınırlandırılmasını istiyoruz. Turizmin kitleselleşmesi yerel halkın kent yaşamını olumsuz etkilemekle kalmadı ayrıca konut fiyatlarının inanılmaz şekilde artmasına, geleneksel ticaretin yok olmasına da neden oldu." denilmişti.



Barcelona Turizm Gözlemevi adlı kuruluşun verilerine göre, Barcelona'ya 2023 yılında 25,9 milyon turistin geldiği ve bunun kent ekonomisine direkt katkısının 12 milyar 750 milyon avro olduğu belirtiliyor.



Turizmin kontrolsüz büyümesinden dolayı İspanya'nın Kanarya Adaları ve Balear Adaları gibi diğer bölgelerinde de yerel halk son dönemlerde gösteriler düzenleyip, Barcelona'dakine benzer taleplerde bulunuyor.



Dünyada ABD'nin ardından, 85 milyon ile 2023 yılında en çok turistin geldiği ülke olan İspanya, bu yıl 90 milyona yakın turist bekliyor.

