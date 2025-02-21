Turizm etkinliğinde felaket: Hidrojen balonları alev aldı, belediye başkanının yüzü yandı

Nepal’in ünlü turizm merkezi Pokhara’da düzenlenen "Visit Pokhara Year 2025" etkinliği, büyük bir faciayla başladı. Açılış töreninde gökyüzüne bırakılmak istenen hidrojen dolu balonlar patlayarak alev topuna dönüştü.



FELAKET ANI: KIVILCIMLAR BALONLARI ATEŞLEDİ



Olay, 15 Şubat’ta Paudel ve Acharya’nın tören alanında hidrojenle doldurulmuş balonları serbest bırakırken, aynı anda bir elektrik düğmesiyle tören mumlarını yakması sırasında meydana geldi. Balonlardan yükselen hidrojen, kıvılcım ile temas edince büyük bir patlamaya neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sahne bir anda alevlere teslim oldu ve yetkililer hızla tahliye edildi.



BALONLARI ŞİŞİREN KİŞİ TUTUKLANDI



Patlamanın ardından polis, hidrojen dolu balonları şişirmekle görevli Hindistan vatandaşı Kamlesh Kumar’ı gözaltına aldı. 41 yaşındaki Kumar, ihmalkarlık nedeniyle Nepal polisi tarafından Kaski bölge mahkemesine sevk edildi. Emniyet yetkilileri, patlamanın sebebinin güvenlik ihlalleri olabileceğini değerlendiriyor.



YETKİLİLER TEDAVİ ALTINDA



Yüzü ve ellerinde yanıklar oluşan Başbakan Yardımcısı Paudel, Katmandu’daki Kirtipur Yanık Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Pokhara Belediye Başkanı Acharya’nın ise yüzündeki yanıklar nedeniyle hala müşahede altında olduğu bildirildi.



TURİZM HEDEFLERİNE GÖLGE DÜŞTÜ



Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, olayın nedenlerini araştırmak ve güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri belirlemek için bir soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.



Her şeye rağmen organizatörler, etkinliğin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu. Turizm yetkilileri, Visit Pokhara Year 2025’in yaklaşık iki milyon turisti çekmeyi hedeflediğini belirtirken, güvenlik önlemlerinin artırılacağını garanti etti.



Patlama anına ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı. Olay, Nepal’de turizm etkinliklerindeki güvenlik protokollerinin sorgulanmasına neden oldu.