Türk aile Trumpzede oldu! Yeşil kart beklerken gözaltına alındılar
ABD'de Yeşil Kart başvurularının onayını bekleyen Türk vatandaşları Cemal ve Emine Emanet çifti, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerince gözaltına alındı.
ABD'de, Cemal ve Emine Emanet çiftinin New Jersey eyaletinin Cherry Hill bölgesindeki ev ve iş yerine 25 Şubat Salı günü ICE ekiplerince uzun namlulu silahlarla baskın düzenledi.
Kelepçelenen Emanet çifti, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezine götürüldü, Türk yemekleri satılan işletmeleri ise mühürlendi.
Bir gün sonra elektronik kelepçe takılarak salıverilen Cemal Emanet, yaşadıklarını anlattı.
Eşi Emine Emanet ile hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındıklarını belirten Cemal Emanet, elektronik kelepçe takılarak bir gün sonra serbest bırakıldığını ancak eşi Emine Emanet'in halen gözaltı merkezinde tutulduğunu ifade etti.
Emanet, yaşadıkları muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "keyfi uygulaması" olduğunu söyledi.
ABD'de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey'de bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusunda bulunduğunu fakat 9 senedir başvurusunun "ne onaylandığını ne de reddedildiğini" belirtti.
Emanet, Trump göreve başlamadan önce bir avukata sorduğunu belirterek "Avukatım, Trump'ın ilk etapta suça karışmış düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini söylediğini ve bizim için böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtmişti." dedi.
Olay sabahı polislerin "büyük silahlarla gelip etrafını sardığını" ifade eden Emanet, polislerin eşiyle kendisini "sırf eziyet olsun" diye eyaletin göçmenlik merkezine götürdüklerini dile getirdi.
Emanet, muhtemelen "şikayet kurbanı" olduklarını söyledi.
EMANET ÇİFTİNE YAPILAN MUAMELEYE TEPKİ GÖSTERDİLER
Bölge sakinleri de Türk çiftin işlettiği lokantanın önünde toplanarak Emanet çiftine destek verdi. Trump yönetiminin katı göçmenlik politikasını eleştiren komşular, lokantanın camına "Sizinleyiz" ve "Yalnız değilsiniz" gibi destek mesajları yazdı.
TRUMP YÖNETİMİNDEN SERT GÖÇMEN POLİTİKASI
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.
Trump yönetimi, polise, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermişti.
Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.
Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.
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