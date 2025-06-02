Türk aktivist NTV'ye konuştu: İtalya'dan yelken açtılar, Gazze'ye gidiyorlar!

İtalya’dan İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan aktivistler Gazze’ye doğru yola çıktı.

Gemide iklim aktivisti Greta Thunberg ve Game of Thrones’daki rolüyle bilinen aktör Liam Cunningham ile birlikte Türk aktivist Yasemin Acar da var.

Gemide yolculuk eden 12 aktivistten biri olan Acar, NTV’ye konuştu.

Acar, konuşmasına geçtiğimiz aylarda saldırıya uğrayan insani yardım gemisinden başlayarak deneyimlerini, "Aylar süren hazırlıkların ardından nihayet yola çıktık. Rotamız Gazze. Dört hafta önce Malta açıklarındayken İsrail tarafından bir drone saldırısına uğradık. Bu saldırı gemimize yapıldı. Gemide 16 aktivist ve insani yardım vardı." ifadeleriyle anlattı.

"AVRUPA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ"

Saldırı sonrası sessizliğe gömülen Avrupa'yı eleştiren aktivist Yasemin Acar, “Bu saldırı Avrupa'nın göbeğinde oldu. Avrupa ise her zamanki gibi sessiz kaldı” dedi. Acar, yaşananlara rağmen geri adım atmadıklarını belirterek, “Ama bu saldırı ne bizi durdurdu ne de inancımızı kırdı” ifadelerini kullandı.

HEDEF 7 GÜNDE GAZZE'YE ULAŞMAK

Şu an teknede Almanya, Türkiye, Fransa, Hollanda, Brezilya ve İsveç’ten 12 aktivistin bulunduğunu belirten Acar, "Farklı coğrafyalardan geldik ama tek bir amaç için buradayız; Filistin halkının sesi olmak." ifadelerini kullandı.

Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg’in de yer aldığı grup, 7 gün içinde Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor.

ÜÇ AYDIR DEVAM EDEN İNSANİ KRİZ

Acar, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, “Son 3 aydır Gazze'ye ne bir şişe su ne bir parça ekmek girebildi” dedi.

Dünya liderlerinin sessizliğine karşı çıktıklarını belirten Acar, “Bu yolculuk sadece bir rota değil, bu bir direnişin, bir vicdanın ve bir umudun çağrısıdır. Bu mücadele insanlığın onurunu savunmaktır” sözleriyle çağrıda bulundu.